దేవరుప్పుల కస్తూర్బా స్కూల్ లో భోజనంలో బల్లి, 14మందికి అస్వస్థత, స్పందించిన మంత్రి ఎర్రబెల్లి!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

జనగామ జిల్లా దేవరుప్పుల లోని కస్తూర్బా పాఠశాలలో భోజనంలో బల్లి పడిన ఆహారం తిని 14 మంది విద్యార్థినులు తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యారు. దేవరుప్పుల మండల కేంద్రంలోని కస్తూర్బా విద్యాలయంలో గురువారం రాత్రి ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఇది ప్రస్తుతం విద్యార్థులకు, తల్లిదండ్రులకు ఆందోళన కలిగిస్తుంది.

English summary

14 people fell ill after eating food contaminated by a lizard in Devaruppula Kasturba School of Jangaon district. Responding to this, Minister Errabelli Dayakar Rao ordered an investigation. He inquired about the health condition of the girls.