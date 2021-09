Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

మెగా హీరో సాయిధరమ్ తేజ్‌ రోడ్డు ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. స్పోర్ట్స్ బైక్ డ్రైవ్ చేస్తూ సాయిధరమ్ తేజ్ కింద పడిపోయారు. ప్రమాదంలో తీవ్ర గాయాలవడంతో ఆయన అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లినట్లు తెలుస్తోంది. హైదరాబాద్‌ జూబ్లీహిల్స్ రోడ్ నం.45 కేబుల్ బ్రిడ్జి మార్గంలో ఈ ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. వెంటనే సాయిధరమ్ తేజ్‌ను స్థానికులు మెడికవర్ ఆస్పత్రికి చేర్చారు. ప్రమాదంలో సాయిధరమ్ తేజ్ కుడి కన్ను,ఛాతి,పొట్ట భాగంలో గాయాలైనట్లు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం మెడికవర్ ఆస్పత్రిలో ఆయనకు సీటీ స్కాన్ ఇతర వైద్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నట్లు సమాచారం.

అతివేగమే ప్రమాదానికి కారణమని మాదాపూర్ సీఐ తెలిపారు.గచ్చిబౌలి వైపు వెళ్తున్న సమయంలో ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు తెలిపారు. ప్రమాదంపై సాయి ధరమ్ తేజ్‌ కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం అందించినట్లు చెప్పారు.ప్రమాద తీరును సీసీటీవీ ఫుటేజీలో పోలీసులు పరిశీలిస్తున్నారు.

స్పృహలోకి సాయి ధరమ్ తేజ్ :

రోడ్డు ప్రమాదంతో షాక్‌లోకి వెళ్లిన సాయి ధరమ్ తేజ్ ప్రస్తుతం స్పృహలోకి వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రాణాపాయం ఏమీ లేదని ఆస్పత్రి వర్గాలు వెల్లడించినట్లు సమాచారం. ఓవర్ స్పీడ్ కారణంగానే ప్రమాదం జరిగిందని చెబుతున్నారు. అయితే ప్రమాద సమయంలో సాయి ధరమ్ తేజ్ హెల్మెట్ పెట్టుకుని ఉండటంతో పెద్ద ముప్పే తప్పిందంటున్నారు. సాయి ధరమ్ తేజ్ నడిపిన స్పోర్ట్స్ బైక్‌పై ఆగస్టు 2న ఓవర్ స్పీడ్ కారణంగా చలానా నమోదైనట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికీ అది పెండింగ్‌లోనే ఉన్నట్లు సమాచారం.

Official Communication - @IamSaiDharamTej is absolutely fine and recovering. Nothing to worry. He is under precautionary care in hospital.

English summary

Mega hero Sai Daram Tej was severly injured in a road accident. Sayidharam fell under Tej while riding a sports bike. He appears to have gone into a coma after sustaining serious injuries in the accident.