గవర్నర్ దృష్టి ఎప్పుడూ బీజేపీ వైపే; నోరు పారేసుకుంటే ఎలా: మంత్రి ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్ర గవర్నర్ తమిళిసై సౌందరరాజన్, తెలంగాణ ప్రభుత్వం మధ్య చోటు చేసుకున్న ప్రోటోకాల్ రగడ చిలికి చిలికి గాలివానగా మారుతోంది. తనను అవమానిస్తున్నారని, రాజ్ భవన్ కు ఇవ్వాల్సిన గౌరవం ఇవ్వడం లేదని తమిళిసై సౌందరరాజన్ తెలంగాణ సర్కారు తీరుపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తుంటే, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారంటూ గవర్నర్ తమిళిసై పై తెలంగాణ మంత్రులు విరుచుకుపడుతున్నారు.

English summary

Minister Indrakaran Reddy made sensational remarks on Telangana Governor Tamilisai. Minister Indrakaran Reddy commented that the governor was always works for BJP and no one believed her words.