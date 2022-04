మీతో మాకేం పంచాయితీ.. గవర్నర్ వ్యాఖ్యలపై స్పందించిన మంత్రి కేటీఆర్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ గవర్నర్ తమిళిసై సౌందరరాజన్ పై మంత్రి కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వంపై గవర్నర్ ఆరోపణలపై స్పందించిన కేటీఆర్ గురువారం మీడియాతో మాట్లాడుతూ గవర్నర్ తో తమకు ఎలాంటి పంచాయితీ లేదని పేర్కొన్నారు. ఆమెకు ఆమె ఊహించుకుంటే తామేమీ చేయలేమని మంత్రి కేటీఆర్ వ్యాఖ్యానించారు.

గవర్నర్ వ్యాఖ్యలు దురదృష్టకరం; గవర్నర్ వ్యవస్థను అడ్డంపెట్టుకుని బీజేపీ రాజకీయం: మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి

English summary

Minister KTR made sensational remarks on Telangana Governor Tamilisai. KTR stated that they had no panchayat with the governor. Minister KTR questioned governor over her remarks on protocal.