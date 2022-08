ఖాళీగిన్నెల మోతలా బీజేపీతీరు.. మునుగోడు ఉపఎన్నిక, వచ్చేఎన్నికల పొత్తులపైనా మంత్రి కేటీఆర్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

నిత్యం సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్ గా ఉండే తెలంగాణ మంత్రి కేటీఆర్ ఆస్క్ కేటీఆర్ ప్రోగ్రాంను ప్రారంభించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా మంత్రి కేటీఆర్ కు నెటిజన్ల నుండి భారీ స్పందన వచ్చింది. రెండు గంటల్లోనే ట్విటర్లో టాప్ ట్రెండింగ్ లో ఆస్క్ కేటీఆర్ కార్యక్రమం నిలిచింది. ఇక ఈ కార్యక్రమంలో నెటిజన్లు అడిగిన అనేక ప్రశ్నలకు కేటీఆర్ ఆసక్తికర సమాధానాలు ఇచ్చారు. కేంద్రంలోని బిజెపి సర్కార్ పై కెసిఆర్ తనదైన శైలిలో వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించారు.

English summary

KTR conducted ask ktr program in twitter. KTR said interesting answers to the questions made by netizens. Minister KTR comments on munugodu by-election and next election alliances. KTR slams BJP is acting like empty bowls sound.