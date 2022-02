ప్రధాని మోడీ డ్రామాలలో ఆరితేరిన వ్యక్తి; తెలంగాణాకు మీరేం న్యాయం చేశారు? తలసాని ఆగ్రహం

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల విభజనపై ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ చేసిన వ్యాఖ్యలపై తెలంగాణ మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల కోసమే ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ డ్రామాలాడుతున్నారని, కాంగ్రెస్ సరే తెలంగాణ రాష్ట్రానికి బీజేపీ ఏంచేసిందో చెప్పాలని ప్రధాని మోడీ కి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ కౌంటర్ వేశారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంపై ఎందుకింత కక్ష అంటూ ప్రశ్నించారు. ఉత్తరప్రదేశ్లో బీజేపీ ఓడిపోతుందని తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ పేర్కొన్నారు.

English summary

Telangana Minister Talasani Srinivas Yadav was outraged by PM Modi remarks on the partition of AP and Telangana. Srinivas Yadav countered that PM Modi was dramatizing only for the five state elections and asked what BJP had done for Telangana