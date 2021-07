సింగరేణిపై రేవంత్ రెడ్డి సంధించే అస్త్రంగా సీతక్క .. కోల్ బెల్ట్ లో పట్టు కోసం కేసీఆర్ తనయ కవితతో ఢీ !!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే సీతక్క గేర్ మార్చినట్టుగా కనిపిస్తున్నారు. టీపీసీసీ అధ్యక్షుడిగా రేవంత్ రెడ్డి బాధ్యతలు చేపట్టిన నాటి నుండి దూకుడు పెంచిన సీతక్క ఇప్పుడు మరింత జోష్ తో ముందుకు వెళుతున్నారు. గతంలో ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో, ముఖ్యంగా తన నియోజకవర్గ పరిధిలో గిరిజన గూడేల ప్రజల సంక్షేమానికి పని చేసిన సీతక్క ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తన ఫోకస్ పెడుతున్నారు.

కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే సీతక్కకు టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు శుభాకాంక్షలు .. అన్నా అంటూ స్పందించిన సీతక్క !!

English summary

Mulugu MLA Seethakka will focus on Singareni elections with the strategy to check KCR daughter Kavitha. While Kavitha, the honorary president of the TRS-affiliated Telangana Coal Workers' Union, is strategizing for victory, the Congress party's strategy is to Seethakka take charge, who has a clean image as a competitor to Kavitha. TPCC chief revanth reddy predicts that Seethakka will be able to face the Kavitha effectively.