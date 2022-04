పీకేని ఏకిపారేసిన తెలంగాణా కాంగ్రెస్ నేతలకు కొత్తచిక్కు; అందరిలోనూ అదే ఆందోళన!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలకు కొత్త కష్టాలు వచ్చిపడ్డాయా? టిఆర్ఎస్ పార్టీకి ఎన్నికల వ్యూహకర్త గా వ్యవహరిస్తున్న ప్రశాంత్ కిషోర్ ను నిన్నమొన్నటిదాకా తిట్టిపోసిన కాంగ్రెస్ పార్టీ ముఖ్య నేతలు ఇప్పుడు డైలమాలో పడ్డారా? కాంగ్రెస్ పార్టీ తీర్థం తీసుకోవడానికి ఎన్నికల వ్యూహకర్త ప్రశాంత్ కిషోర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినాయకత్వంతో చర్చలు జరుపుతుంటే ఏం జరుగుతుందో అన్న ఆందోళనలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు ఉన్నారా? అంటే అవుననే సమాధానమే వస్తోంది.

English summary

A new dilemma has befallen the Telangana Congress leaders who have targeted prashant kishor. Prashant Kishor trying to join the Congress party, everyone is worried about PK episode in congress.