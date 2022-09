అయ్యో తల్లీ.. ఆడపిల్ల పుడుతుందేమోనని నిండుగర్భిణీ షాకింగ్ నిర్ణయం; అనాధలైన ఇద్దరు ఆడపిల్లలు!!

Telangana

మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో దారుణ ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఆడపిల్ల పుడుతుందేమో అన్న భయంతో నిండు గర్భిణీ ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన ఘటన స్థానికంగా ఉన్న వారి మనసులను కలచివేసింది. తల్లి తీసుకున్న క్షణికావేశ నిర్ణయం ఇద్దరు ఆడపిల్లలను తల్లిలేని అనాధలుగా మార్చింది.

English summary

The pregnant woman made a shocking decision and committed suicide that she would give birth to a girl child. As a result, her two daughters became orphans. The incident took place in Gajulapeta of Mahbubnagar district