బీజేపీలో 'ఆర్' సెంటిమెంట్; మునుగోడు ఉపఎన్నికలో రాజగోపాల్ రెడ్డి విజయం పక్కా.. ఆసక్తికర చర్చ!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మునుగోడు ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి రాజీనామా తర్వాత మునుగోడు రాజకీయాలు శరవేగంగా మారుతున్నాయి. మునుగోడు ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీకి, తన శాసనసభ్యత్వానికి రాజీనామా చేయడంతో మునుగోడు ఉపఎన్నిక అనివార్యమయింది. ఈ నేపథ్యంలో కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి బిజెపి నుండి బరిలోకి దిగితే తప్పక విజయం సాధిస్తారని బీజేపీ శ్రేణులు చెబుతున్నాయి. 'ఆర్' సెంటిమెంట్ తమకు బాగా కలిసి వచ్చిందని బిజెపి నేతలు చెబుతుండడం గమనార్హం.

English summary

There is now a debate on 'R' sentiment in BJP. BJP ranks believe that Rajagopal Reddy's victory is certain if he contests from BJP in the munugodu by-election. It is said that another R will be sent to the assembly aalong with RRR.