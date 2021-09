తెలంగాణా రక్త చరిత్ర.. కొండా మురళి, సురేఖ బయోపిక్, నక్సలైట్ ఆర్కేతో అనుబంధం : ఆర్జీవీ సంచలనం

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

కాంట్రవర్సీ లకు కేరాఫ్ అడ్రస్ అయిన సంచలన దర్శకుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ ప్రస్తుతం తెలంగాణ రాజకీయాల్లో వేలు పెట్టబోతున్నాడు. ఇక ఈ విషయాన్ని వర్మ స్వయంగా ప్రకటించాడు రియల్ స్టోరీ లను తెరకెక్కించి వివాదాలను సృష్టించే రాంగోపాల్ వర్మ ఈసారి కొండా దంపతుల పై సినిమా తీసి తెలంగాణ రాజకీయాలలో కొత్త కాంట్రవర్సీ సృష్టించబోతున్నాడని ప్రస్తుతం చర్చ జరుగుతోంది. తెలంగాణ రక్త చరిత్ర చూపిస్తానంటూ రాంగోపాల్ వర్మ ఈ మేరకు సంచలన ప్రకటన కూడా చేశారు.

Ram gopal varma: వరంగల్ సీక్రెట్ టూర్, ఎల్బీ కళాశాల విజిట్ వెనుక .. కొండా మురళి బయోపిక్ !!

English summary

Rangopal Varma has announced that his next film Konda Murali biopic, Konda Murali, Surekha, RK alias Ramakrishna will play key roles in the film. To this end, Varma has released a voice regarding the movie 'Konda'. It has become a hot topic in Telangana politics.