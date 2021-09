Schools Reopen: తొలిరోజు రెస్పాన్స్ ఎలా ఉందంటే-ఆ జిల్లాలో అత్యధిక హాజరు-ఓవైపు టెన్షన్... మరోవైపు బెంగ..

Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

రాష్ట్రంలో దాదాపు ఏడాదిన్నర తర్వాత ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు విద్యాసంస్థలు పున:ప్రారంభమయ్యాయి.చాలాచోట్ల మొదటి రోజు విద్యార్థుల హాజరు నామమాత్రంగానే కనిపించింది. సుమారు 21.77 శాతం మంది విద్యార్థులు ప్రత్యక్ష తరగతులకు హాజరయ్యారు.అత్యధికంగా వరంగల్‌ జిల్లాలో 34.93 శాతం మంది విద్యార్థులు తరగతులకు హాజరవగా... అత్యల్పంగా పెద్దపల్లి జిల్లాల్లో 13.82 శాతం మంది విద్యార్థులు మాత్రమే హజరయ్యారు.తొలిరోజు విద్యాశాఖ మంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి హైదరాబాద్‌, రంగారెడ్డి జిల్లాల పరిధిలోని పలు ప్రభుత్వ పాఠశాలలను సందర్శించి అక్కడి వసతులను పరిశీలించారు.

English summary

Public and private educational institutions reopened in the state after almost a year and a half. In many places, student attendance on the first day appeared to be nominal. Approximately 21.77 percent of students attended live classes.