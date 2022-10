అలా చేసి బతికున్న శవంగా మారతారా.. మునుగోడు ఓటర్లకు అల్టిమేటం ఇస్తూ షాకింగ్ పోస్టర్లు!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మునుగోడు ఉప ఎన్నిక పోరు హోరాహోరీగా సాగుతుంది. ఉప ఎన్నికల ప్రచారంలో ప్రధాన పార్టీలు పోటాపోటీగా తలపడుతున్నాయి. టిఆర్ఎస్, బిజెపి, కాంగ్రెస్ ఎన్నికల ప్రచారాన్ని జోరుగా సాగిస్తున్నాయి. ఇక ఇదే సమయంలో మునుగోడు ప్రజలను తమవైపు తిప్పుకోవడం కోసం అన్ని రాజకీయ పార్టీలు తమ వంతు ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ప్రలోభాల పర్వానికి శ్రీకారం చుట్టాయి. మునుగోడు నియోజకవర్గంలో మద్యం ఏరులై పారుతుంది. ఓటర్లను డబ్బులతో ప్రలోభపెట్టే ప్రయత్నం కూడా జరుగుతుంది. ఇక ప్రతిరోజూ విందులతో మునుగోడు ఓటర్లను తమ వైపు తిప్పుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు రాజకీయ పార్టీల నాయకులు.

English summary

In munugode posters are now seen as issuing an ultimatum to the voters and sensitizing them. Some people are trying to make people think by putting up posters saying that if you sell your vote, you are a living corpse.