రేవంత్ రెడ్డికి టీకాంగ్రెస్ సీనియర్ల షాక్: యశ్వంత్ సిన్హాకు స్వాగతం పలికిన వీహెచ్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

హైదరాబాద్: తెలంగాణ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీలో విపక్ష పార్టీల ఉమ్మడి రాష్ట్రపతి అభ్యర్థి యశ్వంత్ సిన్హా రాక ఎపిసోడ్ దుమారంగా మారింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతల మధ్య కొత్త పంచాయతీకి తెరతీసింది. రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ లో ఉన్న అంతర్గత కలహాలు యశ్వంత్ సిన్హా రాక నేపథ్యంలో మరోమారు బయటపడ్డాయి.

హెచ్‌ఐసీసీ వద్ద ఒక్కసారిగా ఉద్రిక్తత; ముట్టడికి యత్నించిన యూత్ కాంగ్రెస్; అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు

English summary

T Congress leaders are giving shocks to Revanth Reddy. Senior leaders disagree with Revanth Reddy's decision not to meet Yashwant Sinha in view of his arrival. VH welcomed Yashwant Sinha and gave a shock to Revanth Reddy.