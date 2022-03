అసెంబ్లీలో స్పీకర్ తో సీఎం కేసీఆర్ భేటీ; కేసీఆర్ మార్క్ బడ్జెట్ తో హరీష్ రావు రెడీ!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్ర శాసనసభ సమావేశాల నేపద్యంలో తొలిరోజు సోమవారం బడ్జెట్ ను ప్రవేశ పెట్టనున్నారు. 2022- 23 వార్షిక బడ్జెట్ ను తెలంగాణ మంత్రులు హరీష్ రావు, వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి ఉభయసభలలో ప్రవేశపెట్టనున్నారు. అసెంబ్లీలో ఆర్థిక మంత్రి హరీష్ రావు, శాసనమండలిలో శాసనసభా వ్యవహారాల మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి బడ్జెట్ ను ప్రవేశపెడతారు.

English summary

CM KCR met with the Speaker in the Assembly in the wake of the budget meetings. Harish Rao and Prashant Reddy presented budget copies to Speaker Pocharam Srinivasa Reddy and Council Protem Speaker Khadri.