సోను సూద్ కోసం టీవీ పగలగొట్టిన ఏడేళ్ళ బుడతడు .. స్పందించిన రియల్ హీరో

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

రీల్ లైఫ్ విలన్ గా అందరికీ సినిమాల ద్వారా పరిచయమున్న సోను సూద్, కరోనా మహమ్మారి కాలంలో చేసిన సేవలతో రియల్ లైఫ్ హీరోగా ప్రతి ఒక్కరికి సుపరిచితుడు అయ్యారు. భారత దేశంలో కరోనా విజృంభిస్తున్న సమయంలో, తన ఆస్తిపాస్తులను సైతం తనఖా బెట్టి సోనూసూద్ ప్రజలను రక్షించడం కోసం ఎంతగానో కృషి చేశారు.

సోను సూద్ ను కలిసిన నర్సంపేట వాసి .. శాలువాతో సన్మానించిన రియల్ హీరో !!

English summary

A 7-year-old boy named Virat from Nyalkal village from Sangareddy, Telangana was not pleased when Sonu Sood was being hit by Telugu star Mahesh Babu in the movie Dhookudu. He vented his anger out at the TV and broke it into pieces. Sonu sood tweeted the video and said don't breat your TVs. His dad is going to ask me to buy a new one now.