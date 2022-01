తెలంగాణాలో ఫిబ్రవరి నాటికి రోజుకు 2 లక్షలకు పైగా కేసులకు ఛాన్స్; భయపెడుతున్న థర్డ్ వేవ్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కరోనా మహమ్మారి కేసులు క్రమంగా పెరుగుతున్నాయి. వారం రోజులుగా పెరుగుతున్న కరోనా కేసులు, ఒమిక్రాన్ కేసుల వ్యాప్తి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో థర్డ్ వేవ్ సంకేతాలను ఇస్తున్నాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రం కోవిడ్-19 యొక్క మరొక తరంగాన్ని చూసే అవకాశం ఉందని, ఫిబ్రవరి నాటికి రోజువారీ కేసుల సంఖ్య 2లక్షలకు పెరగవచ్చు అన్న అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. జనవరి చివరి భాగంలో గరిష్ట స్థాయి నుండి, రోజువారీ కోవిడ్ ఇన్‌ఫెక్షన్లు తగ్గడం ప్రారంభమవుతాయి మరియు ఫిబ్రవరి మూడవ వారం నాటికి అత్యల్ప మార్కుకు చేరుకుంటాయి.

English summary

The increasing number of corona cases and omicron cases is giving third wave signals. Telangana may see another wave of corona, with the cases rise to 2 lakh by February