ఇంటిదొంగలకు రేవంత్ డెడ్ లైన్ .. వెళ్లకుంటే వదిలేదే లేదు.. టీపీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి సంచలనం

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ రథసారథి రేవంత్ రెడ్డి పార్టీని క్రమశిక్షణలో పెట్టడం కోసం తన మార్క్ రాజకీయం మొదలుపెట్టారు. తాజాగా హుజూరాబాద్ టికెట్ విషయంలో కౌశిక్ రెడ్డి ఆడియో లీక్ వ్యవహారంలో అవసరమైతే పార్టీ నుంచి బహిష్కరిస్తాం అంటూ కఠిన నిర్ణయం వెల్లడించిన రేవంత్ రెడ్డి తాజాగా మరోసారి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ రోజు నిర్మల్ లో పెట్రోల్, డీజిల్, గ్యాస్ ధరల పెంపుపై నిరసన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న రేవంత్ రెడ్డి కౌశిక్ రెడ్డి వ్యవహారంతో పార్టీ శ్రేణులకు వార్నింగ్ ఇచ్చారు.



English summary

The deadline was set if anyone covert in the Congress party could leave the house by the end of the month . At the same time he warned the house thieves in the Congress party not to leave. He said that the Congress party protect the hard-working activists. Revanth Reddy assured that he would support the hard working workers. Revanth Reddy warns officials not to harass on the congress party activists.