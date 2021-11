మోడీ సర్కార్ టార్గెట్ గా కేసీఆర్ స్కెచ్: పార్లమెంట్ సమావేశాలకు పక్కా వ్యూహంతో టీఆర్ఎస్ రెడీ!!

Telangana

నవంబర్ 29వ తేదీ నుంచి జరగనున్న పార్లమెంట్ శీతాకాల సమావేశాలలో వైసిపి ఎంపీలు అనుసరించాల్సిన వ్యూహంపై గులాబీ పార్టీ కసరత్తు చేస్తుందా? శీతాకాల పార్లమెంటు సమావేశాలకు తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ అస్త్రశస్త్రాలతో రెడీ అవుతున్నారా? ఈ మేరకు పార్లమెంట్ లో అనుసరించాల్సిన వ్యూహంపై టీఆర్ఎస్ ఎంపీలకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేయనున్న రా? ఇప్పటికే ధాన్యం కొనుగోలు విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తీసుకురావడానికి ఇందిరా పార్క్ వేదికగా మోదీ సర్కారు తీరును నిరసిస్తూ మహా ధర్నా చేసిన సీఎం కేసీఆర్ పార్లమెంటులో కేంద్రంపై ఒత్తిడి తెచ్చేందుకు స్కెచ్ వేస్తున్నారా? అంటే అవును అన్న సమాధానమే వస్తుంది.

TRS sketch for parliamentary sessions; KCR strategy targeting Modi government. paddy procurement from the state, distribution of river water, funding for pending projects, release of pending funds are being discussed as items on the agenda.