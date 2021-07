Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

హుజురాబాద్ కాంగ్రెస్‌లో చోటు చేసుకుంటున్న పరిణామాలు హాట్ టాపిక్‌గా మారుతున్నాయి. గతంలో ఇక్కడి నుంచి కాంగ్రెస్ తరుపున పోటీ చేసిన పాడి కౌశిక్ రెడ్డికి ఈసారి టికెట్ దక్కుతుందా దక్కదా అన్న చర్చ జరుగుతోంది. నిజానికి కౌశిక్ రెడ్డికి టికెట్ ఇచ్చేందుకు టీపీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ సుముఖంగా లేరన్న ప్రచారం కూడా జరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే కౌశిక్ రెడ్డి కారెక్కడానికి సిద్ధమవుతున్నారన్న ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి. అయితే టీఆర్ఎస్‌ పార్టీ నుంచి కౌశిక్ రెడ్డికి ఏ హామీ లభించింది... హుజురాబాద్ టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థిగా ఆయన్ను ప్రకటించే అవకాశం ఉందా...

English summary

Padi Kaushik Reddy clearly said that he will continue in Congress. However, if we look at the changing developments ... there is a speculation that Kaushik Reddy might change the party at any movement. There is also speculation that he will be join in TRS on July 15.