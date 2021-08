విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ను ప్రైవేటీకరణ కానివ్వబోం .. ఢిల్లీ కార్మికుల మహాధర్నాలో సాయిరెడ్డి స్పష్టం

Visakhapatnam

విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో ఆందోళనలు కొనసాగుతున్నాయి. విశాఖ ఉక్కు కార్యాచరణ సమితి నేతృత్వంలో దేశ రాజధాని ఢిల్లీకి చేరుకున్న కార్మిక సంఘాల నాయకులు, కార్మికులు, ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులు, పలు ప్రజా సంఘాలు, విపక్ష పార్టీల నాయకులు ఆందోళన నిర్వహిస్తున్నారు. ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద కేంద్రానికి వ్యతిరేకంగా విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణను వ్యతిరేకిస్తూ నినాదాలు చేస్తున్నారు.



YSR Congress MPs have expressed support for the workers' agitation. YSR CP MPs Vijayasaireddy and MVV Satyanarayana, who took part in the workers mahadharna in Delhi against the privatization of the steel plant, made it clear that the Visakhapatnam steel plant would not be privatized. Vijayasai Reddy said that the Visakhapatnam Steel Plant came with many struggles and the Visakhapatnam Steel Plant has a long history. YSRCP suuports the workers and pressurising the center to rethink about steel plant privatization.