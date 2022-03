విశాఖ స్టీల్స్ ప్రైవేటీకరణపై తేల్చేసిన కేంద్ర ఉక్కు మంత్రి: వైసీపీ ఎంపీ ప్రశ్నకు ఇదీ జవాబు

Visakhapatnam

oi-Chandrasekhar Rao

విశాఖపట్నం: ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ సారథ్యంలో కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించిన విశాఖ ఉక్కు కర్మాగారం ప్రైవేటీకరణ అంశం ఈ ఉదయం లోక్‌సభలో ప్రస్తావనకు వచ్చింది. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు తలమానికంగా ఉంటోన్న ఈ స్టీల్ ఫ్యాక్టరీని ప్రైవేటుపరం కానివ్వకుండా శాయశక్తులా ప్రయత్నిస్తామని, 120 మంది ఎంపీల సంతకాలను సేకరించామంటూ వైసీపీ పార్లమెంటరీ పార్టీ నాయకుడు వీ. విజయసాయి రెడ్డి ప్రకటించిన మరుసటి రోజే- కేంద్రం తన వైఖరి ఏమిటనేది మరోసారి స్పష్టం చేసింది.

English summary

YSRCP MPs protest against the Vizag steels plant privatization in Lok Sabha. Minister for Steels given reply that disinvestment must in this company, when question asked by MP Margani Bharat.