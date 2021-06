News

oi-Chandrasekhar Rao

లండన్: ప్రపంచ టెస్ట్ ఛాంపియన్‌షిప్ ఫైనల్ మ్యాచ్ (WTC final) ఫీవర్ క్రికెట్ ప్రేమికులను ఆవరించేసింది. ఇంకో రెండు రోజుల్లో వారి సుదీర్ఘ నిరీక్షణకు తెరపడబోతోంది. మూడోరోజు మధ్యాహ్నం మ్యాచ్ ఆరంభం కానుంది. ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక టైటిల్ కోసం ఈ శుక్రవారమే ఇంగ్లాండ్‌ సౌథాంప్టన్‌‌లోని రోజ్ బౌల్ క్రికెట్ స్టేడియం వేదికగా భారత్, న్యూజిలాండ్ తలపడనున్నాయి. రెండు జట్లూ సన్నాహాక మ్యాచ్‌లను ఆడేశాయి. కోహ్లీసేన ఇంట్రాస్క్వాడ్ మ్యాచ్‌ను ఆడగా.. దీనికి భిన్నంగా కివీస్- ప్రొఫెషనల్ టెస్ట్ సిరీస్‌ను విజయవంతంగా ముగించుకుంది. ఇంగ్లాండ్‌పై రెండు టెస్ట్ మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌ను తన వశం చేసుకుంది.

English summary

India and New Zealand are set to clash in the final of the World Test Championship starting 18th June. This is arguably among the greatest and most anticipated Test matches in the 21st century.