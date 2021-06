News

oi-Chandrasekhar Rao

క్రైస్ట్‌చర్చ్: ప్రతిష్ఠాత్మకమైన ప్రపంచ టెస్ట్‌ ఛాంపియన్‌షిప్ ఫైనల్ మ్యాచ్‌ (WTC Final)లో విరాట్ కోహ్లీ సారథ్యంలోని భారత క్రికెట్ జట్టును ఢీ కొట్టడానికి న్యూజిలాండ్ సన్నద్ధమైంది. ఈ మ్యాచ్‌లో ఆడబోయే జట్టును ప్రకటించిందా దేశ క్రికెట్ బోర్డు. మొత్తం 15 మంది జట్టు సభ్యుల పేర్లను వెల్లడించింది. ఇంగ్లాండ్‌తో ఇంగ్లాండ్ గడ్డపైనే ముగిసిన రెండు టెస్ట్ మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌లో ఆశించిన స్థాయిలో రాణించిన ప్లేయర్లపై వేటు వేసింది. వారి స్థానంలో కొత్త ముఖాలకు చోటు కల్పించింది. ఇప్పుడు ప్రకటించిన జట్టే- శుక్రవారం నాడు ఇంగ్లాండ్‌లోని సౌథాంప్టన్‌లో ఆరంభమయ్యే డబ్ల్యూటీసీ ఫైనల్‌లో కోహ్లీసేనతో తలపడుతుంది.

English summary

Ajaz Patel, who is the specialist spinner is picked by New Zealand for WTC final against India. New Zealand has announced their final 15 member squad for the World Test Championship final.