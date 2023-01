Beauty tips: ముఖంపై ముడతలు పోవటానికి బొటాక్స్ ను మించిన సహజ చిట్కాలు ఇవే!!

Health

oi-Dr Veena Srinivas

ముఖం మీద ముడతలు మచ్చలు పోవడానికి వృద్ధాప్యపు చాయలు దగ్గరికి రాకుండా ఉండడానికి చాలామంది బొటాక్స్ ఇంజక్షన్లను తీసుకుంటూ ఉంటారు. అయితే ఆ ఇంజెక్షన్లు తీసుకోవడంలో చాలా జాగ్రత్త వహించాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ ఇవ్వవలసిన డోస్ కంటే ఎక్కువ ఇస్తే తీవ్రమైన అనారోగ్యాలు చోటు చేసుకునే ఇబ్బంది కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి ఎప్పుడైనా ముఖం మీద ముడతలు, మచ్చలు పోవడానికి, చర్మం నిగారింపును సంతరించుకోవడానికి, వృద్ధాప్య జాడ దగ్గరకు రాకుండా ఉండడానికి కొన్ని నేచురల్ రెమెడీస్ ను పాటిస్తేనే మంచిదని చెబుతున్నారు నేచురోపతి వైద్యులు.

English summary

There are natural tips to get rid of facial wrinkles without Botox treatment. With the natural tips, wrinkles are naturally reduced and beauty is enhanced. And those tips are for you.