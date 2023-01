Paneer: డయాబెటిస్ ఉన్న వారు పనీర్ తింటే ప్రమాదామా..!

షుగర్ వ్యాధి ఉన్నవారు పనీర్ తినొచ్చా.. నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారంటే..

oi-Chekkilla Srinivas

మనం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే.. మంచి ఆహారం తీసుకోవాలి. మంచి ఆహారం అంటే ప్రోటీన్లు, విటమిన్లు ఇలా అనేక రకాలు ఉండాలి. ముఖ్యంగా శరీరానికి ప్రోటిన్లు అవసరం. ఈ ప్రోటీన్లు మాంసం, గుడ్ల ద్వారా సులభంగా దొరుకుతాయి. మరి గుడ్లు, మాంసం తినని వారికి ఎలా అంటారు. వారికి కూడా ప్రోటీన్ లభించే ఆహారం ఉంది. అదే పనీర్ లో ప్రోటీన్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అయితే షుగర్ ఉన్న వారు పనీర్ తొనొచ్చా లేదో తెలుసుకుందాం.

English summary

If we want to be healthy.. we should eat good food. A good diet should be rich in proteins and vitamins. The body especially needs proteins.