ఏపీపీఎస్సీ ఉద్యోగాల భర్తీకి మళ్లీ ప్రిలిమ్స్‌- తొలిగింపు యోచన విరమణ దిశగా..!!

Jobs

oi-Sai Chaitanya

ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీసు కమీషన్ గతంలో తీసుకున్న నిర్ణయం పైన పునరాలోచనలో పడింది. గతంలో గ్రూపు -1 మినహా ఇతర ఉద్యోగాల భర్తీకి ప్రిలిమ్స్ ను రద్దు చేయాలని నిర్ణయించింది. అయితే, ఇప్పుడు తిరిగి పరీక్ష కొనసాగించే విధంగా ఆలోచన చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఏపీపీఎస్సీ తాజాగా విడుదల చేసిన నోటిఫికేషన్ ప్రకారం రెవిన్యూ శాఖలో 670 జూనియర్ అసిస్టెంట్..కంప్యూటర్ అసిస్టెంట్ ఉద్యోగాల భర్తీకి దరఖాస్తులు ఆహ్వానించింది. ఆ నోటిఫికేషన్ లో స్క్రీనింగ్‌, మెయిన్స్‌ ఉంటుందని పేర్కొనటం ద్వారా ఏపీపీఎస్సీ తన ఆలోచన మార్చుకుంటున్నట్లుగా కనిపిస్తోంది.

English summary

The APPSC has reconsidered its earlier decision. Previously it was decided to cancel the prelims for replacement of jobs other than Group-1. However, now it seems that commission is thinking of continuing the Prelims