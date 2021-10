తొమ్మిదవ రోజు శ్రీ రాజరాజేశ్వరిదేవి అవతారం - పరమాన్నం నివేదన

Feature

అంబా రౌద్రిణి భద్రకాళీ బగలా జ్వాలాముఖీ వైష్ణవీ

బ్రహ్మాణీ త్రిపురాంతకీ సురనుతా దేదీప్యమానోజ్జ్వలా

చాముండా శ్రితరక్షపోషజననీ దాక్షాయణీ పల్లవీ

చిద్రూపీ పరదేవతా భగవతీ శ్రీరాజరాజేశ్వరీ

శరన్నవరాత్రులలో తొమ్మిదవ రోజు శ్రీ రాజరాజేశ్వరిదేవి అవతారం. అమ్మవారికి నివేధనగా పరమాన్నం నివేధిస్తారు.

పరమాన్నం చేయడానికి కావలసినవి పదార్ధాలు :-

చిక్కటి పాలు 6 కప్పు

1 టిన్ మిల్క్ మేడ్

బియ్యం 1 కప్పు

పంచదార ఒకటిన్నర కప్పు

ద్రాక్షా , జీడిపప్పు 1/4 కప్పు

ఏలకలు పౌడర్ 1/2 స్పూన్

నెయ్యి 5 టేబల్ స్పూన్స్

పరమాన్నం చేసే విధానం :-

ముందు దట్టమైన వెడల్పాటి పెద్ద గిన్నెలో కాస్త నెయ్యి వేసి అందులో బియ్యం పోసి పచ్చి వాసన పోయెంత వరకు వేయించండి తరువాత పాలు, ఏలక పౌడర్, వేసి కుక్కర్లో 2 విజిల్ వచ్చెంత వరకు ఉంచండి, అది పక్కన పెట్టి చిన్న మూకుడు ష్టవ్ పై ఉంచి అందులో కాస్త నెయ్యి వేసి ఎండు ద్రాక్షా, జీడిపప్పు దోరగా వేయించి ఉంచండి. చల్లారిన కుక్కర్ మూత ఓపన్ చేసి ఉడికిన అన్నానికి చెక్కర వేసి ఒక్క 5 నిముషాలు మళ్ళీ ఉడికించి

( అలా ఉడికినప్పుడు బియ్యం పాలు చక్కర కలుసుకొని చిక్కగా కావాలి ) అందులో వేయించిన జీడిపప్పు అవి వేసి బాగా కలిపి కాస్త నెయ్యి వేసి వేడి వేడిగా శ్రీ రాజరాజేశ్వరిదేవికి నైవేద్యం పెట్టండి.

* ప్రధాన దేవతను సర్వాభరణములతో అలంకారం. పదవ రోజు ఈ తొమ్మిది రోజులూ చేసిన అన్ని ప్రసాదములను నైవేద్యముగా పెట్టాలి.

English summary

As a part of Navaratri Goddess Durga will be seen in Rajarajeshwari devi Avatar on the 9th day and the prasadam offered is Paramannam.