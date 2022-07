astrology: సూర్యుడి దయ ఉండాలంటే ఆదివారం చెయ్యాల్సిన పనులివే, దానం చెయ్యాల్సిన వస్తువులివే

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

మానవ జీవితంపై సూర్యభగవానుడి ప్రభావం ఎంతగానో ఉంటుంది. నవ గ్రహాలలో మొదటివాడు , గ్రహ రాజు సూర్యుడు. గ్రహాలలో సూర్యుడు నారాయణ స్వరూపుడు గూడా. ఆయనను పూజిస్తే ఇతర గ్రహాలనూ పూజించినట్టే అని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రతిరోజు ఉదయం సూర్యకిరణాలు మన శరీరం మీద పడకపోతే కచ్చితంగా అనారోగ్యం బారిన పడతామని అటు జ్యోతిష శాస్త్రం లోనూ, వైద్య శాస్త్రంలోనూ నిరూపించబడింది. అందుకే మన జీవితంలో మొట్టమొదట నమస్కరించ వలసిన భగవంతుడు ఎవరైనా ఉంటే ఆయన సూర్యభగవానుడేనని చెప్తారు.

English summary

The astrological experts have explained very well the things to be done on Sunday and the things to be donated in order to have the grace of the god sun.