Astrology: మరణానికి సంబంధించిన కలలు దేనికి సంకేతం; జ్యోతిష్య శాస్త్రం ఏం చెప్తుంది?

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

మనిషి జీవితంపై కలల ప్రభావం ఉంటుందా? జ్యోతిష్య శాస్త్రం కలల గురించి ఏమి చెప్తుంది? ఎవరైనా మరణించినట్లు కలలు వస్తే అవి దేనికి సంకేతం? వంటి అనేక అంశాలు ప్రతి ఒక్కరూ కచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి. పురాతన కాలం నుండి, కలలు భవిష్యత్ సంఘటనలకు సంబంధించినవిగా కనిపిస్తాయి. రామాయణ కాలంలో కూడా, దశరథుడు మరణించే సమయంలో రాష్ట్రంలో ఏదో చెడు జరిగిందని రాముడు ఒక అరిష్ట కలగన్నాడు.

రావణుడు తన మరణానికి ముందు కలలో పలు అశుభ సంకేతాలను అందుకున్నాడు. చాలా కలలు భవిష్యత్తులో జరిగే పరిణామాలను సూచిస్తాయి అని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు.

English summary

Not all death dreams are bad. Some Dreams about certain deaths bring good luck. Astrology says that only certain dreams are ominous.