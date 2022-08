వినాయకచవితి 2022: విశిష్టత; ముహూర్తం, నవరాత్రుల సంబరాల వెనుక విశేషాలివే!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

భారత దేశ వ్యాప్తంగా గణేశ నవరాత్రి ఉత్సవాలను జరుపుకోవడానికి ప్రజలు సిద్ధమయ్యారు. కరోనా మహమ్మారి కారణంగా రెండేళ్లపాటు ఉత్సవాలను నిషేధించడంతో, ఈ సంవత్సరం కరోనా నుంచి కాస్త ఉపశమనం లభించడంతో తొమ్మిది రోజుల పాటు జరిగే పవిత్రమైన గణేశ నవరాత్రి ఉత్సవాలకు దేశవ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. వినాయక చవితి పండుగను భారతదేశం అంతటా ప్రజలు వైభవంగా జరుపుకుంటారు. అయితే, ఇది ప్రధానంగా మహారాష్ట్ర, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ మొదలైన రాష్ట్రాల్లో అత్యంత ఘనంగా జరుపుకుంటారు.

English summary

This year, with some relief from Corona, preparations are being made on a large scale across the country for the nine-day long holy Ganesha Navratri festival.