గుడికి వెళ్తున్నారా? అయితే ఈ నియమాలు, విషయాలు మీరు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!!

oi-Dr Veena Srinivas

సహజంగా అందరం దేవాలయానికి వెళ్లి దేవుని ముందు రెండు చేతులెత్తి దండం పెట్టుకుని, మన బాధలన్నీ ఆయన ముందు చెప్పుకుని, అవన్నీ తొలగిపోవాలని ప్రార్ధిస్తూవుంటాం. చేతులెత్తి దేవుడిని ప్రార్థించడం వల్ల మనకు శారీరక శక్తి లభించడంతోపాటు, మానసిక బలం, ఆత్మవిశ్వాసం, ఆరోగ్యం చేకూరుతాయని పెద్దలు చెప్తారు. పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఉండే ఆలయాలకు వెళ్ళటం మనసుకు ప్రశాంతత కలిగిస్తుందని చెప్తున్నారు.

English summary

Those who are going to temple must know the rules of temples according to Vastu Shastra as well as Hindu Dharma.