మకర సంక్రాంతి నాడు ఈ ఒక్క వస్తువు ఇంట్లో పెట్టుకోండి.. మీకు డబ్బే డబ్బు!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

మకర సంక్రాంతి పండుగను ఈ సంవత్సరం జనవరి 15వ తేదీన జరుపుకుంటారు. ఈ రోజున సూర్యుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. సూర్యుడు మకర రాశిలో సంచరించే రోజున సంక్రాంతి పండుగ జరుపుకునే క్రమంలో జనవరి 14 వ తేదీ శనివారం రాత్రి 8 గంటల 45 నిమిషాలకు సూర్యుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశిస్తున్నాడు. అప్పుడే మకరసంక్రాంతి ముహూర్తం వస్తుంది. కానీ చాలా మంది ఉదయం వచ్చిన తిధినే ప్రామాణికంగా పరిగణిస్తారు కాబట్టి 15వ తేదీన సంక్రాంతి పండుగను జరుపుకోవాలని పండితులు చెప్తున్నారు. ఇక సూర్యుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశం చెయ్యటంతోనే ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం ప్రారంభమవుతుంది.

English summary

On Makar Sankranti keep a brass sun hanging at home. It is said that this will bring you financial gain.