విద్యార్ధులకు 2022 సంవత్సరంలో ద్వాదశ రాశుల వారికి ఫలితాలు

గమనిక :- మన సాంప్రదాయం ప్రకారం ఉగాది రోజు పంచాంగ శ్రవణం, గ్రహగతుల ఆధారంగా దేశ కాలమాన పరిస్థితులపై సరైన ఫలితాలు తెలుస్తాయి. ఇవి కేవలం ఆంగ్లమాన సంవత్సర ప్రారంభం కొరకు తెలియజేయడం జరుగుతుంది. ఈ ఫలితాలు మొత్తం తమ ఒక్కరికే వర్తిస్తాయని భావించవద్దు.పేరుతో రాశి ఫలితాలు చూసుకోవడం అనేది సరైన పద్దతి కాదు, ఇది గమనించగలరు. సరైన పుట్టిన తేదీ మరియు సరైన జన్మ సమయం ఆధారంగా వ్యక్తిగత జాతకపరిశీలన చేపించుకొనుటకు ఉత్తమం, అనుభవజ్ఞులైన జ్యోతిష పండితులను సంప్రదించి వారికి దక్షిణ, తాంబూలాదులనిచ్చి మీ జాతక వివరాలను, తరుణోపాయలను అడిగి తెలుసుకుని శుభ ఫలితాలను పొందగలరు . . . డా. ఎం . ఎన్. చార్య

మేషరాశి (Aries) అశ్విని, భరణి, కృత్తిక 1 వ పాదం వారికి :- 2022 సం. రంలో సైన్ విద్యార్థులు ఎక్కువగా వారి విద్యా జీవితం అనుకూలమైన ఫలితాలు పొందుతారు. ప్రారంభంలో మిశ్రమ ఫలితాలు కనబడతాయి, గ్రహాలు మరియు నక్షత్రాల కదలిక ప్రకారం సంవత్సరం ప్రారంభం నుండి మేషరాశి వారి విద్యా జీవితం జనవరి నుండి మార్చి వరకు మిశ్రమ ఫలితాలను పొందుతారు. ఆపై జూలై నుండి నవంబర్ వరకు విద్యార్థులు ఫలవంతమైన ఫలితాలు పొందుతారు. అనుకూలమైన శుభ ఫలితాల కొరకు గోమాత సమేత ఐశ్వర్య కాళీ అమ్మవారి పటానికి ఎర్రని పూలతో పూజించండి, పశు, పక్ష్యాదులకు త్రాగడానికి నీళ్ళను ఏర్పాటు చేయండి శుభం కలుగుతుంది.

వృషభరాశి ( Taurus) కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి , మృగశిర 1, 2 పాదాల వారికి :- 2022 సం. రంలో విద్యార్థులకు అత్యంత అనుకూలమైనదిగా ఉంటుంది. జ్యోతిష ప్రకారం విద్యార్థులు తమ విద్యాసంస్థలపై ఆసక్తి మరియు దృష్టిని పెంచుకుంటారు. విద్యార్థులు ఉన్నత విద్యకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది మరియు పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులు ఏప్రిల్ తర్వాత విజయం సాధిస్తారు. అనుకూలమైన శుభ ఫలితాల కొరకు కొరకు విష్ణు సహస్ర నామాలను చదువుకోవాలి. పశు, పక్ష్యాదులకు త్రాగడానికి నీళ్ళను ఏర్పాటు చేయండి శుభం కలుగుతుంది.

మిధునరాశి ( Gemini) మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆరుద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3, పాదాల వారికి :- 2022 సం. రంలో విద్యలో అద్భుతమైన విజయాన్ని ఈ సంవత్సరంగా ఉండబోనున్నది. మీ పట్టుదల మరియు కృషి మీకు కావలసిన ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఉన్నత విద్యను అభ్యసించే విద్యార్థులు ప్రఖ్యాత కళాశాలలు మరియు విద్యాసంస్థలలో చేరుతారు. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులు ఏప్రిల్ రెండవ వారం తర్వాత విజయం. గోచార రిత్య అష్టమ శని ప్రభావంతో ఉన్నారు కాబట్టి కాకులకు బెల్లంతో చేసిన గోధుమ రొట్టెలను వేయండి, పశు, పక్ష్యాదులకు త్రాగడానికి నీళ్ళను ఏర్పాటు చేయండి శుభం కలుగుతుంది.

కర్కాటకరాశి ( Cancer) పునర్వసు 4 వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష వారికి :- ఈ 2022 సం. రంలో మంచి విద్యాసంవత్సరాన్ని కలిగి ఉన్నారు. ఇప్పటికే మంచి పాఠశాలలో లేదా పేరున్న విద్యాసంస్థలో చేరిన విద్యార్థులు సంవత్సరం ద్వితీయార్ధంలో గొప్ప ఫలితాలను పొందుతారు. పోటీ పరీక్షలకు హాజరయ్యే విద్యార్థులు ఆశించిన ఫలితాన్ని పొందలేరు. విజయానికి ఏకైక మార్గం హార్డ్ వర్క్ అని గుర్తించాలి. మీ చదువుపై దృష్టిని ఏకాగ్రతను కోల్పోవద్దు. ఉన్నత విద్యను అభ్యసించే వారు ఏప్రిల్ తర్వాత బృహస్పతి సంచరిస్తే వారి ప్రయత్నంలో తక్కువ విజయం సాధిస్తారు, విద్యార్థులు ఎలాంటి పరధ్యానం లేకుండా దృష్టి పెట్టాలి. అనుకూలమైన శుభ ఫలితాల కొరకు గోమాత సమేత ఐశ్వర్య కాళీ అమ్మవారి పటానికి ఎర్రని పూలతో పూజించండి, పశు, పక్ష్యాదులకు త్రాగడానికి నీళ్ళను ఏర్పాటు చేయండి శుభం కలుగుతుంది.

సింహరాశి (Leo) మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1 వ పాదం వారికి :- 2022 సం. రంలో పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులు ఈ సంవత్సరం ప్రారంభంలో విజయం సాధించే అవకాశం ఉంది. సంవత్సరం మధ్యలో అధ్యయనాలు ఒక ఇబ్బంది సమయం ఎదుర్కోవచ్చు. ఉన్నత విద్యను అభ్యసించే విద్యార్ధులను కావలసిన సంస్థలలో చేర్చవచ్చు. విదేశాలలో ఉన్నత చదువులకు వెళ్లాలనుకునే వారికి సంవత్సరం చివరి భాగంలో అంటే సెప్టెంబర్ నుండి డిసెంబర్ వరకు అవకాశం లభిస్తుంది. అనుకూలమైన శుభ ఫలితాల కొరకు గోమాత సమేత ఐశ్వర్య కాళీ అమ్మవారి పటానికి ఎర్రని పూలతో పూజించండి, పశు, పక్ష్యాదులకు త్రాగడానికి నీళ్ళను ఏర్పాటు చేయండి శుభం కలుగుతుంది.

కన్యారాశి ( Virgo) ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాల వారికి :- 2022 సం. రంలో పోటీ పరీక్ష కోణం నుండి సంవత్సరం ప్రారంభం మధ్యస్తంగా అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీరు మీ కెరీర్‌లో విజయం సాధించాలనుకుంటే ఈ సంవత్సరం కఠినమైన మరియు నిజాయితీగల ప్రయత్నాలు చేయాలి. విద్య కోసం విదేశాలకు వెళ్లడానికి తీవ్రంగా ఆసక్తి ఉన్న విద్యార్థులకు ఈ కాల వ్యవధి అనుకూలంగా ఉంటుంది. సంవత్సరం రెండవ భాగంలో కాలం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. పోటీ పరీక్షలలో పాల్గొనడానికి ఇది శుభ సమయం. మీరు పోటీ పరీక్షలలో విజయం సాధిస్తే మీరు ఏదైనా ప్రొఫెషనల్ విద్యను పొందాలని అనుకుంటే మీరు కూడా విజయం సాధిస్తారు. అనుకూలమైన శుభ ఫలితాల కొరకు గరికతో గణపతికి పూజ చేయండి, పశు, పక్ష్యాదులకు త్రాగడానికి నీళ్ళను ఏర్పాటు చేయండి శుభం కలుగుతుంది.

తులారాశి ( Libra) చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3, పాదాల వారికి :- 2022 సం. రంలో అద్భుతమైన విద్యాసంవత్సరం ఉంటుందని ఆశించవచ్చు. ఈ సంవత్సరం పోటీ పరీక్షలకు అనుకూలమైన సంవత్సరం. తదుపరి చదువుల కోసం విదేశాలకు వెళ్లాలనుకునే విద్యార్థులు జనవరి నుండి జూన్ వరకు అవకాశం పొందవచ్చు. మీ రాబోయే కెరీర్‌కు ఈ సంవత్సరం కూడా ఒక ముఖ్యమైన సంవత్సరం. మీరు కష్టపడి పనిచేయాలి మరియు గొప్ప ఫలితాలను ఆశించాలి. అనుకూలమైన శుభ ఫలితాల కొరకు నవగ్రహ స్తోత్రం పాటించాలి, పశు, పక్ష్యాదులకు త్రాగడానికి నీళ్ళను ఏర్పాటు చేయండి శుభం కలుగుతుంది.

వృశ్చికరాశి ( Scorpio) విశాఖ 4 వ పాదం, అనురాధ, జ్యేష్ట నక్షత్రాల వారికి :- 2022 సం. రంలో సగటున అకాడమీ సంవత్సరానికి సగటున గడపవచ్చు. ప్రత్యేకించి పోటీ పరీక్షకు సిద్ధమవుతున్నప్పుడు మీరు ఈ సంవత్సరం కొద్దిగా పరధ్యానంలో ఉన్నట్లు అనుభూతి కల్గుతుంది కానీ స్తిమితంగా ఉండడానికి ప్రయత్నించండి. ఉన్నత విద్యను అభ్యసించే విద్యార్థులు మంచి సంస్థలలో ప్లేస్‌మెంట్ పొందవచ్చు. చదువు కోసం విదేశాలకు వెళ్లే విద్యార్థులకు ద్వితీయార్ధం మరింత సంపన్నంగా ఉండవచ్చు. గోమాతకు గ్రాసం పెట్టండి, పశు, పక్ష్యాదులకు త్రాగడానికి నీళ్ళను ఏర్పాటు చేయండి శుభం కలుగుతుంది.

ధనుస్సురాశి ( Sagittarius) మూల, పూర్వాషాఢ, ఉత్తరాషాఢ 1 వ పాదం వారికి :- 2022 సం. రంలో పోటీ పరీక్షలకు హాజరయ్యే విద్యార్థులకు అనుకూలం. పరీక్షలకు హాజరైన విద్యార్థులు విజయం సాధిస్తారు. విదేశాలలో ఉన్నత విద్యను అభ్యసించాలనుకునే విద్యార్థులకు ఈ సంవత్సరం అదృష్టంగా ఉంటుంది. ఏప్రిల్ వరకు మీరు ఏదైనా పోటీ పరీక్షలో పాల్గొనాలని ఆలోచిస్తుంటే ఖచ్చితంగా దాని వైపు వెళ్లండి ఎందుకంటే మీరు పోటీలో విజయం సాధించే అవకాశం మెండుగా గోచరిస్తున్నది. అనుకూలమైన శుభ ఫలితాల కొరకు మృత్యంజయ జపం చేయడం మంచిది. పశు, పక్ష్యాదులకు త్రాగడానికి నీళ్ళను ఏర్పాటు చేయండి శుభం కలుగుతుంది.

మకరరాశి ( Capricorn) ఉత్తరాషాఢ, 2, 3, 4 పాదాలు, శ్రవణం, ధనిష్ఠ 1, 2 పాదాల వారికి :- 2022 సం. రంలో మధ్యస్థంగా మరియు మంచి విద్యా సంవత్సరాన్ని కలిగి ఉండవచ్చు. ఉన్నత విద్య కోసం వెళ్లాలనుకునే విద్యార్థులు ఈ సంవత్సరం గొప్ప సమయాన్ని మరియు విజయాన్ని ఆస్వాదిస్తారు మరియు పోటీ పరీక్షలకు హాజరయ్యే విద్యార్థులు ఈ సంవత్సరం విజయం పొందుతారు. మీ దృష్టి మీ లక్ష్యంపై ఎక్కువగా శ్రద్ధ ఉండాలి మరియు మీరు కష్టపడి పని చేస్తారు, తదనుగుణంగా ఫలితాలను పొందుతారు. అనుకూలమైన శుభ ఫలితాల కొరకు ప్రతీ రోజూ రావి చెట్టుకు 'ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ' అని స్మరిస్తూ 11 ప్రదక్షిణలు చేయండి, పశు, పక్ష్యాదులకు త్రాగడానికి నీళ్ళను ఏర్పాటు చేయండి శుభం కలుగుతుంది.

కుంభరాశి ( Aquarius) ధనిష్ఠ 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాభాద్ర 1, 2, 3 పాదాల వారికి :- 2022 సం. రంలో తమ చదువులో చాలా అడ్డంకులను ఎదుర్కోకపోవచ్చు. పోటీ పరీక్షలకు హాజరయ్యే వారికి ఈ సంవత్సరం ఆశించిన ఫలితాన్ని పొందకపోవచ్చును. జనవరి నుండి మార్చి వరకు ఉన్న నెల ఉన్నత చదువులు చదివే విద్యార్థులకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఈ సంవత్సరం కుంభరాశి విద్యార్థులకు మెరుగైన అవకాశాలు మరియు అదృష్టాన్ని పొందుతారు, బద్ధకాన్ని వదిలి లక్ష్యం సాధించాలి అంటే కష్టపడి పనిచేయాలి. అనుకూలమైన శుభ ఫలితాల కొరకు గోమాత సమేత ఐశ్వర్య కాళీ అమ్మవారి పటానికి ఎర్రని పూలతో పూజించండి, పశు, పక్ష్యాదులకు త్రాగడానికి నీళ్ళను ఏర్పాటు చేయండి శుభం కలుగుతుంది.

మీనరాశి ( Pices) పూర్వాభాద్ర 4 వ పాదం, ఉత్తరాభాద్ర, రేవతి వారికి :- 2022 సం. రంలో ఉన్నత విద్యకు అనుకూల సమయం. చదువు కోసం విదేశాలకు వెళ్లాలనుకునే విధ్యార్ధులు ఈ సంవత్సరం మంచి అవకాశం పొందుతారు. పోటీ పరీక్షలకు హాజరయ్యే విద్యార్థులు ఈ సంవత్సరం కూడా విజయ కేతనం ఎగరవేస్తారు. పెద్దల మార్గ దర్శకత్వం మరియు ఉపాధ్యాయుల సలహా, సహాయాన్ని తీసుకోవడం ఉత్తమం, మీకు చాలా ప్రయోజనం చేకూరుతుంది మరియు మీరు చదువులో మీ కృషికి కావలసిన ఫలితం పొందవచ్చు. అనుకూలమైన శుభ ఫలితాల కొరకు సూర్య దేవుని ఆరాధన చేయండి, పశు, పక్ష్యాదులకు త్రాగడానికి నీళ్ళను ఏర్పాటు చేయండి శుభం కలుగుతుంది.

