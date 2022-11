సుబ్రహ్మణ్య షష్టి నవంబర్29: షష్టినాడు ఇలా పూజలు చేస్తే పట్టిందల్లా బంగారమే!!

Feature

Dr Veena Srinivas

నవంబర్ 29వ తేదీ మంగళవారం నాడు సుబ్రహ్మణ్య షష్టి . అయితే ఈ సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠికి చాలా ప్రత్యేకత ఉందని పండితులు చెబుతున్నారు. సుబ్రహ్మణ్య షష్టి సందర్భంగా శివుని రెండవ కుమారుడైన కుమారస్వామిని విశేషంగా పూజిస్తారు. ఇక ఈ సుబ్రమణ్య షష్టిని, స్కంద షష్టి, సుబ్బరాయ షష్టి అని కూడా పిలుస్తారు.

English summary

Subrahmanya Shashti falls on November 29. Lord Subrahmanya is worshiped on that day for the prevention of Kuja and Naga doshas and for progeny. It is said that if you perform this puja before the evening of Shashti day, you will be wealthy.