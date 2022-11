Vastu tips: కర్పూరంతో ఆరోగ్యసమస్యల నుండి ఆర్ధికనష్టాల వరకు అన్ని సమస్యలు పరార్.. ఎలాగంటే!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

ప్రతి ఒక్కరూ పూజగదిలో కర్పూరాన్ని ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. కర్పూరాన్ని హారతి ఇవ్వడానికి మాత్రమే ఉపయోగిస్తారు చాలామంది. కానీ కర్పూరానికి ఆరోగ్య సమస్యల నుండి, ఆర్థిక ఇబ్బందుల వరకు ప్రతి సమస్యలు తొలగించే అద్భుతమైన శక్తి ఉందని వాస్తు, జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. కర్పూరం ఇంట్లో ఉన్న ప్రతికూలతను దూరం చేస్తుందని సూచిస్తున్నారు.

English summary

It is said that all problems from health problems to financial losses can be solved with camphor and camphor removes the negatives in the house.