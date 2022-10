vastu tips: మీ ఇంటికి పావురాలు వస్తున్నాయా? శుభమా.. అశుభ సంకేతమా.. తెలుసుకోండి!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

చాలామంది ఇళ్లల్లోకి పావురాలు వస్తూపోతూ ఉంటాయి. అంతేకాదు కొంత మంది ఇళ్ళల్లో పావురాలు గూడు కట్టుకొని మరీ కాపురం చేస్తాయి. ఆ ఇంటి పరిసరాలలోనే జీవిస్తాయి. అయితే ఇళ్లల్లోకి పావురాలు రావడంపై చాలా మందిలో భిన్నాభిప్రాయాలు ఉన్నాయి. కొంతమంది పావురాలు ఇంట్లో ఉండటం ఆనందానికి శాంతికి చిహ్నంగా భావిస్తే, పావురాల వల్ల లక్ష్మీదేవి వస్తుందని భావిస్తే, మరికొందరు పావురాలను దురదృష్ట సంకేతంగా భావిస్తారు.

English summary

Many people have the question whether pigeons coming home is auspicious or inauspicious. But Vastu and Astrology mention some key points about the arrival of pigeons.