Vastu tips: పటికతో వాస్తు దోషాలకు చెక్; ప్రతికూల శక్తులు పరార్!!

Dr Veena Srinivas

చాలామంది ఇంటిని వాస్తు ప్రకారం నిర్మించుకున్నప్పటికీ, చిన్నచిన్న వాస్తు నియమాలను పాటించక పోవడం వల్ల వాస్తు దోషాలు తలెత్తుతాయి. అటువంటి వారు వాస్తు దోషాల నివారణకు, తమపై కలుగుతున్న నరదృష్టి ని తగ్గించుకోవడానికి రకరకాల రెమిడీస్ ట్రై చేస్తూ ఉంటారు. చాలామంది ఇళ్ల ముందు గుమ్మడికాయతో పాటు పటికను కూడా కడుతూ ఉంటారు. అయితే అసలు పటికను ఎందుకు ఇళ్ళ ముందు కడుతూ ఉంటారు. పటికతో కలిగే ప్రయోజనాలేంటి? పటికకు ఉన్న శక్తి ఏంటి? వంటి అనేక వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.

English summary

It is said that Check for Vastu Doshas with alum. No entry to Negative energies into the house.