vastu tips: నట్టింట్లో కూర్చుని జుట్టు దువ్వుకుంటున్నారా? అరిష్టం.. ఎందుకంటే!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

చాలామంది ఇల్లు వాస్తు శాస్త్రం నియమాల ప్రకారం నిర్మించుకున్నామని భావించి, ఇంట్లో వాస్తు నియమాలకు విరుద్ధంగా కొన్ని పనులు చేస్తూ ఉంటారు. అవి ఆ ఇంటి గృహస్థుల జీవితాల పై ప్రతికూలమైన ప్రభావాలను చూపిస్తూ ఉంటాయి. చాలా పనులు ఇంట్లో చేయకూడదు అని చెప్పినా అవేవీ లక్ష్య పెట్టకుండా చాలామంది చేస్తూ ఉంటారు. గోళ్ళు కొరకటం, ఇంటి మధ్యలో కూర్చొని జుట్టు దువ్వుకోవడం వంటి అనేక పనులు అనేక నెగిటివ్ ఫలితాలను ఇస్తాయి. ముఖ్యంగా మహిళలు జుట్టు విషయంలో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే ఇంటికి దరిద్రం పట్టుకుంటుంది.

English summary

It is said that combing your hair while sitting, and leaving hair is Ominous and that it is an invitation to Lord Shani. vastu experts say that combing your hair between the house is not good to the house.