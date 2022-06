Vastu tips: తూర్పువీధి ఇంటికి ఈ వాస్తుదోషాలుంటే అన్నీ కష్టాలే.. అంతా నష్టమే; నివారణా మార్గాలివే!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

తూర్పు వీధి గల ఇంటికి శుభ ఫలితములు రావాలంటే ఆ స్థలం ఏ విధంగా ఉండాలి? ఎలాంటి వాస్తు నియమాలను పాటిస్తే ఆ స్థలం శుభఫలితాలనిస్తుంది వంటి అనేక విషయాలను వాస్తు శాస్త్రం పేర్కొంది. వాస్తు శాస్త్రంలో తూర్పు వీధికి చాలా ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. తూర్పు వీధి ఉండటం శుభసూచకం అని చెప్తారు. అలాంటి తూర్పు వీడి ఇంటి వాస్తు దోషాల గురించి తెలుసుకుందాం.

English summary

If there are any vastu defects in the house on East facing house, we have to face many problems. Try these remedies if there are any vastu defects .