vastu tips: మన జీవితంపై సూర్యుడి ప్రభావం; చాలా రోగాలకు శాశ్వతపరిష్కారం సూర్యనమస్కారం; ఎందుకంటే!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

మానవ జీవితంపై సూర్యభగవానుడి ప్రభావం ఎంతగానో ఉంటుంది. ప్రతిరోజు ఉదయం సూర్యకిరణాలు మన శరీరం మీద పడకపోతే కచ్చితంగా అనారోగ్యం బారిన పడతామని అటు జ్యోతిష శాస్త్రం లోనూ, వైద్య శాస్త్రంలోనూ నిరూపించబడింది. అందుకే మన జీవితంలో మొట్టమొదట నమస్కరించ వలసిన భగవంతుడు ఎవరైనా ఉంటే ఆయన సూర్యభగవానుడేనని చెప్తారు.

English summary

The effect of the sun on our lives is immense. Sun salutations bring health as well as beauty. If the sun's rays do not fall on us, we will definitely get sick. That is why the first god to be worshiped is the sun.