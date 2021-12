ఏపీలో మరో ఒమిక్రాన్ కేసు: కెన్యా నుంచి తిరుపతికి వచ్చిన మహిళకు పాజిటివ్

Andhra Pradesh

oi-Chandrasekhar Rao

హైదరాబాద్: కరోనా వైరస్‌కు చెందిన ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ దేశంలో విస్తరిస్తోంది. రోజురోజుకూ పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య భారీగా పెరుగుతోంది. దేశంలో ఇప్పటిదాకా నమోదైన మొత్తం ఒమిక్రాన్ పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య 213కు చేరింది. ఈ వేరియంట్ వల్ల ఇప్పటిదాకా మరాణాలేవీ నమోదు కాకపోవడం ఊరట కలిగిస్తోంది. డిశ్చార్జ్‌లు కూడా ఆశించిన స్థాయిలో రికార్డవుతున్నాయి. క్రిస్మస్, కొత్త సంవత్సరం వేడుకలను దృష్టిలో ఉంచుకుని పలు రాష్ట్రాలు ఆంక్షలను విధిస్తున్నాయి.

English summary

Second Omicron case detected in Andhra Pradesh. A 39-yr-old woman who came from Kenya travelled to Tirupati, tested positive for Covid on Dec 12. Her sample sent for genome sequencing declared Omicron positive today.