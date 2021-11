జోరువానలోనూ రాజధాని రైతుల మహా పాదయాత్ర .. టీడీపీ నేతల హౌస్ అరెస్ట్ లు, అమరావతి జేఏసి ఆగ్రహం!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిగా అమరావతిని కొనసాగించాలని అమరావతి ప్రాంత రైతులు చేస్తున్న ఆందోళన ఉదృతం చేశారు. వివిధ జిల్లాల ప్రజల మద్దతు కోసం న్యాయస్థానం టూ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అంటూ అమరావతి ప్రాంత రైతులు మహా పాదయాత్రకు శ్రీకారం చుట్టిన విషయం తెలిసిందే. ఈరోజు అమరావతి రైతు మహా పాదయాత్ర పదకొండో రోజుకు చేరుకుంది. ఏపీ ఏకైక రాజధానిగా అమరావతి నే కొనసాగించాలి అంటూ రాజధాని రైతులు మహిళలు చేపట్టిన మహా పాదయాత్ర నేడు ప్రకాశం జిల్లాలో జోరున కురుస్తున్న వర్షంలోనూ కొనసాగుతుంది.

English summary

The Maha Padayatra of the farmers of the capital Amaravati continues even in the heavy rains in Prakasam district. House arrests were made of TDP leaders for not participating in the farmers march. Amaravati JAC is outraged by police restrictions on farmers march.