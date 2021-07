సీజేఐ రమణ ఊతం, రెచ్చిపోయిన రఘురామ -సీఎం జగన్, సాయిరెడ్డిపై సంచలన వ్యాఖ్యలు -మహిళలతో అదోలా

Andhra Pradesh

oi-Madhu Kota

దేశద్రోహం ఆరోపణలపై ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఐడీ నమోదు చేసిన కేసులో అరెస్టయి, కస్టడీలో అనుమానిత గాయాల తర్వాత సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన బెయిల్ పై విడుదైన నర్సాపురం ఎంపీ రఘురామకృష్ణంరాజు చాలా కాలం తర్వాత తొలిసారి గురువారం మీడియాతో నేరుగా మాట్లాడారు. కేసులకు సంబంధించి మీడియాతో మాట్లాడరాదన్న బెయిల్ షరతు ఉన్నప్పటికీ, రాజద్రోహం వ్యవహారంలో సుప్రీంకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ ఎన్వీ రమణ తాజాగా చేసిన కామెంట్లు, కేంద్రానికి చేసిన సూచనలను ఊతంగా భావించినట్లుగా రఘురామ రెచ్చిపోయి మాట్లాడారు. వివరాలివి..

టార్గెట్ రఘురామ కాదు, కేసీఆర్ -జగనన్న కాలనీకి ప్రధాని మోదీ నిధుల సాధన -పార్లమెంట్‌లో వైసీపీ వ్యూహాలివే

English summary

on section 124A sedition charges, ysrcp parliamentary party meeting, mp raghurama latest newsamid cji nv ramana expressed concern on sedition changes under section 124A, narsapuram ysrcp mp raghu rama krishnam raju, who is fighting against the same law has made key comment. after a long time, rebel mp raghu rama calls for press meet on thursday. raghurama slams ap cm ys jagan and ysrcp mp vijayasai reddy.