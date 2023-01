ఫైనల్ గా ఇలా చేద్దాం..! సన్నిహితులతో ఆనం రామనారాయణరెడ్డి

అంతిమ నిర్ణయం తీసుకోవడానికి తన సన్నిహితులు, అనుచరులతో సమావేశమైన వెంకటగిరి ఎమ్మెల్యే ఆనం రామనారాయణరెడ్డి

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

సీనియర్ రాజకీయవేత్త, ఉమ్మడి నెల్లూరు జిల్లా వెంకటగిరి ఎమ్మెల్యే ఆనం రామనారాయణరెడ్డి కొంతకాలంగా వైసీపీ ప్రభుత్వంపై, ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి వైఖరిపై తీవ్ర అసంతృప్తిగా ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా వ్యాఖ్యలు చేస్తుండటంతోపాటు తనకు మంత్రి పదవి దక్కలేదనే అసంతృప్తి కూడా ఆయన్ను వెన్నాడుతోంది. ఆనం రోజురోజుకు విమర్శలను పెంచుకుంటూ పోతుండటంతో ప్రభుత్వం నియోజకవర్గానికి నేదురుమల్లి రామ్ కుమార్ రెడ్డిని ఇన్ చార్జిగా నియమించింది.

English summary

It is known that senior politician and Venkatagiri MLA of joint Nellore district Anam Ramanarayana Reddy has been deeply dissatisfied with the YCP government and Chief Minister Jaganmohan Reddy's attitude for some time.