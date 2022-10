Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

వ‌చ్చే ఎన్నిక‌లు ఏపీలో అధికారంలో ఉన్న వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎంత ప్ర‌తిష్టాత్మ‌క‌మో ప్ర‌తిప‌క్షంలో ఉన్న తెలుగుదేశం పార్టీకి అంతే ప్ర‌తిష్టాత్మ‌కం. వ‌రుస‌గా రెండోసారి అధికారం చేప‌ట్టాల‌ని ఆ పార్టీ భావిస్తుండ‌గా, ఎలాగైనా అధికారంలోకి రావాల‌ని టీడీపీ ప్ర‌య‌త్నాలు చేస్తోంది. ఈ క్ర‌మంలోనే పార్టీని పూర్తిగా బ‌లోపేతం చేయ‌డంతోపాటు అభ్య‌ర్థుల‌ను కూడా ముందుగానే ఖ‌రారు చేసుకుంటూ వ‌స్తోంది.

English summary

The opposition against the YCP MLAs had to be positively tempered and they were furious that they were kicking themselves with internal strife.