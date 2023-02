నెల్లూరు రూరల్ ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి ఫోన్ ట్యాపింగ్ వ్యవహారంపై మాజీ మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ స్పందించారు. ఆయనకు రాజీనామా సవాల్ విసిరి 24 గంటల సమయం ఇచ్చారు.

Andhra Pradesh

నెల్లూరు రూరల్ ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి ఫోన్ ట్యాపింగ్ వ్యవహారం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో దుమారం రేపుతోంది. కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి ఎపిసోడ్ తో ప్రతిపక్ష నేతల దృష్టి కూడా ఒకసారి వైసీపీలో అసంతృప్తులపై మళ్లేలా చేస్తుంది . నెల్లూరు రూరల్ ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి సొంత పార్టీ నేతలపై తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేసి, తన ఫోన్ ట్యాపింగ్ జరుగుతుందని బాహాటంగా విమర్శలు చేయడంతో వైసిపి నేతలు దానిని తిప్పికొడుతున్నారు.

చంద్రబాబు, లోకేష్ లతో టచ్ లోకి వెళ్లిన కోటంరెడ్డి ఉద్దేశపూర్వకంగానే ఆరోపణలు చేస్తున్నారంటూ అధికార పార్టీ నేతలు ఆయనపై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడుతున్నారు.

Ex-minister Anil Kumar Yadav salms kotamreddy sridhar reddy and challenged him to prove in 24-hours on the tapping of Kotam Reddy Sridhar Reddy's phone. If he proves anil said that he will resign, otherwise kotamreddy to resign.