Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఏపీ మాజీ మంత్రి భూమా అఖిలప్రియ భర్త భార్గవ్ రామ్, అతని సోదరుడు జగత్ విఖ్యాత్ రెడ్డి పై బోయిన్ పల్లి పోలీస్ స్టేషన్ లో మరో కేసు నమోదైంది. కోర్టు విచారణ నుండి తప్పించుకోవడానికి వారిరువురు నకిలీ కోవిడ్ సర్టిఫికెట్లు కోర్టుకు సమర్పించినట్లు గుర్తించిన పోలీసులు వారి పై మరో కేసు నమోదు చేశారు. సర్టిఫికెట్లు ఇచ్చిన ఆసుపత్రి సిబ్బందిపై కూడా పోలీసులు కేసు నమోదు చేసినట్లు గా తెలుస్తోంది.

English summary

Another case has been filed against Bhargav Ram, husband of former AP minister Bhuma Akhilapriya, and his brother Jagath Vikhyath Reddy at the BoinaPalli police station. They submitted fake Covid certificates to the court to escape the court hearing.