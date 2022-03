మంత్రి కొడాలి నాని స్థానం ఎవరికి - వంశీకి ఛాన్స్ ఇస్తారా : పోటీలో మరో ఇద్దరు..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ఏపీలో మంత్రివర్గ ప్రక్షాళనకు ముహూర్తం దగ్గర పడుతోంది. అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలు ముగిసిన తరువాత మంత్రివర్గ ప్రక్షాళన ఉంటుందని పార్టీలో చర్చ జరుగుతోంది. ఉగాది నుంచి కొత్త జిల్లాల్లో పాలన ప్రారంభం కానుంది. అదే సమయంలో ముఖ్యమంత్రిగా జగన్ బాధ్యతలు స్వీకరించి మూడేళ్లు పూర్తి కానుంది. దీంతో..పూర్తిగా అటు పార్టీ ..ఇటు ప్రభుత్వంలో మార్పుల దిశగా సీఎం జగన్ అడుగులు వేస్తున్నారు. అందులో భాగంగా..ప్రస్తుతం ఉన్న మంత్రులను దాదాపుగా మార్చేస్తారని..వారి స్థానంలో కొత్త వారికి అవకాశం ఇస్తారని తెలుస్తోంది.

English summary

There is a discussion going on in political circles as with whom will CM Jagan replace Kodali nani during Cabinet expansion