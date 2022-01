రఘురామరాజు ఇంటికి సీఐడి అధికారులు: నోటీసులా - అదుపులోకా : ఏం జరుగుతోంది...!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

మరోసారి రఘురామ అంశంలో కలకలం మొదలైంది. వైసీపీ రెబల్ ఎంపీ రఘురామ నివాసానికి ఏపీ సీఐడి అధికారులు చేరుకున్నారు. నలుగురు అధికారులు రఘరామ ఇంటి వద్ద వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఆయనకు నోటీసులు ఇచ్చేందుకు వచ్చారని చెబుతున్నారు. రఘురామ బయటకు రాకపోవటంతో ప్రస్తుతం వారు వెయిట్ చేస్తున్నారని తెలుస్తోంది. అయితే, ఏ కేసుకు సంబంధించి నోటీసులు ఇవ్వబోతున్నదీ స్పష్టత రాలేదు. అదే సమయంలో గతంలోనే సీఐడి అధికారులు పలు రకాల కేసులు రఘురామ మీద నమోదు చేసి ఉండటంతో... వాటికి సంబంధించి నోటీసులు ఇవ్వనున్నారా.. లేక, అదుపులోకి తీసుకుంటారా అనేది ఉత్కంఠగా మారుతోంది.

English summary

AP CID will be giving notices to rebel YSRCP MP Raghurama Raju at his Hyderabad residence and news is making rounds that he might be arrested.